Due morti e due feriti gravi in incidente stradale in Calabria

Due persone sono morte ed altre due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale accaduto lungo la strada statale 107 "Silana Crotonese", in località "Brasimato" di Crotone.

Le vittime viaggiavano a bordo di un'automobile (una Fiat "Punto") che si é scontrata frontalmente, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, con un'altra vettura (una Volkswagen "Golf") sulla quale si trovavano le due persone rimaste ferite.

Nel momento dell'incidente nella zona pioveva intensamente.

L'ipotesi che viene fatta, al momento, è che l'incidente possa essere stato provocato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia.

I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dalla Polizia stradale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed il personale del 118.

I due feriti sono stati ricoverati con prognosi riservata nell'ospedale di Crotone.



