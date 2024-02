Cutro, Schlein rende omaggio alle vittime sulla spiaggia del naufragio

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

La notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 un caicco partito dalla Turchia, con a bordo circa 180 persone, si spezza in due, arenandosi tra la violenza delle onde contro una secca a pochi metri dal litorale di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. E' una strage: 94 vittime, con 34 bambini. Un'inchiesta della magistratura è ancora in corso (ANSA)