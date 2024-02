'Vannacci abbattuto, ma determinato a difendersi'

"Ho sentito il generale Roberto Vannacci in queste ore: è abbattuto ma determinato a salvaguardare la sua immagine, il suo operato e la sua onestà".

Così all'ANSA Domenico Leggiero, presidente dell'Osservatorio militare. "Come si possono fare certe affermazioni?", ha detto il generale, secondo Leggiero, in riferimento alle contestazioni di truffa e peculato contenute in un rapporto ispettivo dello Stato Maggiore della Difesa sul suo periodo a Mosca. Si tratta, a parere del presidente dell'Osservatorio, "di accuse senza fondamento fatte uscire dal ministero per bruciare politicamente il generale. Ma lui andrà avanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA