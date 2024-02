Una carcassa di pesce luna 'spiaggiata' al Lido di Venezia

La carcassa di un grande pesca luna è stata scoperta, e poi recuperata dai vigili del fuoco sulla spiaggia all'altezza dell'ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia.

La segnalazione è giunta intorno alle 15.15 da parte di alcuni passanti che avevano notato l'animale spiaggiato sulla battigia. Accorsi dal locale distaccamento, i pompieri hanno constatato che si trattava di un esemplare lungo oltre due metri e mezzo e alto un metro e mezzo, per un peso stimato in una decina di quintali. Dopo aver informato diversi enti, la carcassa è stata trascinata sulla spiaggia in accordo con la polizia locale.

Il pesce luna è stato posizionato in una zona sicura, coperta e transennata. Domani l'azienda municipalizzata Veritas trasporterà in un deposito la carcassa del pesce, uno dei più longevi al mondo, da cui verrà poi messa a disposizione dei ricercatori dell'università di Padova.



