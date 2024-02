A Firenze centinaia in piazza per Ucraina, 'continuate aiutarci'

Manifestazione di solidarietà e sostegno alla causa ucraina, a due anni dall'inizio dell'invasione russa, oggi a Firenze, nella centrale piazza Santa Maria Novella. Alcune centinaia le persone presenti, molte sorreggono una bandiera dell'Ucraina lunga una decina di metri, altre sono avvolte dai colori giallo e azzurro, ma in piazza sventolano anche le insegne dell'Europa e quelle di altri paesi 'amici' dell'Ucraina, come la Georgia. Molti i cartelli contro Putin, la guerra e di condanna dell'invasione russa, altri rendono invece omaggio ad Aleksej Navalnyj. In piazza anche una presenza delle istituzioni locali, tra cui il sindaco di Bagno a Ripoli (Firenze) Francesco Casini, che gli organizzatori della manifestazione hanno ringraziato dal palco per il sostegno e l'accoglienza.

Per Oxana Polataitchouk, referente del consolato onorario ucraino a Firenze, "questa manifestazione rappresenta non solo un momento di commemorazione, ma anche un messaggio di speranza affinché possa essere l'ultima volta che ci troviamo a ricordare tale tragico evento. La guerra non si combatte solo sul campo, ma anche nell'arena dell'informazione. È fondamentale non lasciare spazio a propaganda e falsità, difendendo la verità e la giustizia".

"L'Ucraina - ha aggiunto - sta difendendo non solo la propria libertà, ma anche quella dell'Europa e del mondo intero. Il vostro aiuto e la vostra solidarietà sono il faro che illumina il nostro cammino verso la pace. Siamo un popolo forte e coraggioso ma abbiamo bisogno del vostro aiuto e attenzione.

Continuate ad aiutarci e così i vostri figli non dovranno combattere".



