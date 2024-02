Studente morto a Sanremo, fermato l'autista di un Tir

E' stato fermato l'autista del tir che ha travolto e ucciso uno studente di 17 anni a Bussana, frazione di Sanremo, mentre assieme alla sorella di 15 anni si stava recando a scuola. L'uomo, rintracciato dalla polizia grazie alle descrizioni del tir fornite da un testimone, aveva appena finito di consegnare la merce a un'azienda locale. Alla polizia ha detto di non essersi accorto di nulla. Il Tir è stato posto sotto sequestro e l'autista trasferito in ospedale per gli esami medici di rito.



