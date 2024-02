Un terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 10.23 in Adriatico meridionale. Il sisma è localizzato a una profondità di 18 chilometri, al largo della costa garganica, grosso modo ad una distanza equivalente dalla costa croata. La scossa sarebbe stata avvertita anche in Puglia, in particolare nel nord barese e nel foggiano. Al momento non si registrano danni.



