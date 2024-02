Regioni a governo, serve confronto su terzo mandato

La questione del terzo mandato consecutivo per i governatori e un aumento del numero dei consiglieri nelle piccole regioni affinché sia garantita la rappresentanza dei partiti negli organi esecutivi. Sono richieste delle Regioni contenute in una lettera inviata dal presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al governo, in particolare al ministro Calderoli. Le Regioni nella lettera sottolineano l'esigenza "di avviare un confronto costruttivo e collaborativo con il governo".



