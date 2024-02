Protesta trattori, terminata manifestazione a Bari

E' terminata la protesta degli agricoltori di Barletta, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia cominciata in mattinata davanti alla sede della giunta della Regione Puglia, a Bari.

I manifestanti hanno lasciato il lungomare del capoluogo pugliese, senza aver incontrato il governatore Michele Emiliano o altri rappresentanti della Regione, e hanno progressivamente liberato l'area davanti al porto dove sostavano circa 80 trattori. Intorno alle 14, dopo aver sollecitato un incontro con le istituzioni, gli agricoltori avevano anche bloccato, a piedi, il lungomare protestando per non essere stati ricevuti.



