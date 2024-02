Ostellari, non c'è autorizzazione per stanze dell'amore

"Non esiste alcuna autorizzazione specifica riguardante la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova o altro istituto in Italia a proposito delle cosiddette stanze dell'amore". Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari. "A seguito della pronuncia in merito della Consulta - precisa - sarà costituito un tavolo di lavoro per approfondire la questione. Ogni eventuale iniziativa verrà intrapresa dal Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, che coordinerà, dopo una ricognizione delle strutture, tutti i provveditorati e, a caduta, i singoli penitenziari. Le carceri hanno bisogno di serietà, non di propaganda".



