Il naufragio di Cutro dagli archivi dell'ANSA

++ Migranti, 27 morti su spiaggia nel crotonese ++

Cadaveri trovati su spiaggia, sul posto polizia e carabinieri

Ventisette migranti sono morti durante uno sbarco a Cutro, nel Crotonese. I cadaveri sono stati trovati stamattina sulla spiaggia in localita' "Steccato". Sul posto la polizia di Stato ed i carabinieri, insieme al personale del 118 e della Croce rossa.

++ Migranti morti: vittime salgono a 30, molti cadaveri in mare

E' salito a trenta il bilancio, ancora provvisorio, dei morti durante uno sbarco di migranti a Cutro, nel Crotonese. Ai cadaveri trovati sulla spiaggia, in localita' "Steccato", si aggiungono, infatti, quelli trovati in mare che devono ancora essere recuperati. Sul posto, insieme ai carabinieri ed alla polizia, ci sono la Guardia di finanza, la Guardia costiera ed i vigili del fuoco.

++ Naufragio migranti Calabria, 'su barca eravamo in 250' ++

Bilancio vittime destinato ad aggravarsi pesantemente

E' destinato ad aggravarsi pesantemente il bilancio delle vittime del naufragio di migranti a "Steccato" di Cutro. I circa cinquanta superstiti trovati sulla spiaggia hanno raccontato ai soccorritori, infatti, che sul peschereccio su cui viaggiavano, che si e' spezzato in due a causa del mare molto mosso, erano almeno in 250. L'ipotesi che viene fatta da investigatori e soccorritori e' che le vittime del naufragio siano dunque molte di piu' delle 33 accertate fino adesso.

++ Migranti morti, tra vittime anche molti bambini e donne ++

Anche di pochi mesi, cadaveri sparsi in mare e su spiaggia

Ci sono anche molti bambini tra le vittime del naufragio di migranti in Calabria. E' quanto stanno scoprendo, col passare delle ore, soccorritori ed investigatori. Molte anche le donne. Buona parte dei cadaveri sono sparsi sulla superficie del mare, mentre altri si trovano sulla spiaggia.

++ Migranti morti: Occhiuto, dov'e' l'Europa? ++

"Cosa ha fatto Ue in tutti questi anni?"

"Cosa ha fatto l'Unione europea in tutti questi anni? Dov'e' l'Europa che dovrebbe garantire sicurezza e legalita' ? Che fine hanno fatto le operazioni di dialogo con i Paesi d'origine dei migranti?". Sono le domande che pone, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in relazione alla tragedia dello sbarco di migranti a Cutro. "Tutte domande che, purtroppo - aggiunge Occhiuto - ad oggi non hanno alcuna risposta. E chi sta nei territori, a stretto contatto con la realta' di tutti i giorni, e' costretto a gestire le emergenze e a piangere i morti".

