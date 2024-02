Hostess perde il lavoro e devasta il duty free in aeroporto

In preda ad uno stato di collera, ad una rabbia incontenibile, sembra dovuta alla perdita del proprio posto di lavoro, ha rotto alcune bottiglie di vino e superalcolici esposte in un duty free del molo A dell'aeroporto di Fiumicino. La donna, hostess di volo della compagnia aerea estera Avion Express, è stata denunciata per danneggiamento e lesioni. I fatti risalgono a mercoledì pomeriggio quando la donna si è diretta verso un espositore di bottiglie di vino e liquori gettandole a terra. Quando un'impiegata ha cercato di fermarla, la donna ha reagito colpendola con il proprio telefonino. Intervenuti, su segnalazione della sicurezza, gli agenti della polizia di frontiera hanno bloccato la donna e transennato l'area. L'hostess è stata quindi denunciata e trasferita al pronto soccorso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA