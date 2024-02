Domani a Milano in migliaia per corteo nazionale pro Palestina

Sono previsti in alcune migliaia, forse 5mila, i manifestanti che domani percorreranno le vie di Milano, partendo alle 14.30 da piazzale Loreto fino a largo Cairoli per il corteo nazionale indetto dalle associazioni palestinesi per chiedere lo "stop al genocidio" nella striscia di Gaza.

Alla manifestazione parteciperanno i sindacati di base, associazioni come Arci, Anpi e Non Una di meno, studenti ed esponenti di realtà dell'antagonismo milanese ma sono attesi anche pullman da altre città italiane.

Ha annunciato la sua presenza anche l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista che sarà con la sua associazione Schierarsi in un gazebo in piazza Argentina per raccogliere firme in sostegno della proposta di legge per chiedere allo Stato italiano il "riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente".



