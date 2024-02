Svastica disegnata in centro storico a Senigallia

Una svastica scritta con la vernice rossa è comparsa nella serata di ieri, in piazza Garibaldi, pieno centro storico di Senigallia (Ancona). La croce uncinata è stata disegnata sulla pavimentazione in selciato che circonda la piazza, vicino a una fontanella. A denunciarne la presenza è stato Giovanni Margiotta, segretario Pd del circolo di Senigallia 3 che ha parlato su Facebook di un "gesto inaccettabile: non possiamo permettere che il nostro spazio pubblico venga contaminato da simboli di odio e intolleranza.

Spero che tutta la città e tutti i partiti politici condannino questo episodio e che quel simbolo venga al più presto rimosso".

La segnalazione è arrivata agli uffici comunali che hanno provveduto a rimuovere la svastica nelle prime ore del mattino di oggi.



