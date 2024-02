Scuola, sottoscritto contratto integrativo sulla mobilità 24/25

Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha sottoscritto oggi il Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2024/2025, in un clima di proficua collaborazione con le organizzazioni sindacali di categoria.

L'accordo ha permesso di integrare il CCNI vigente per applicare già ai trasferimenti del prossimo anno scolastico le novità introdotte dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio scorso. In questo modo sarà data attenzione alle esigenze familiari del personale della scuola e, in particolare, alle situazioni soggettive di chi ha figli minori di 12 anni o ai cosiddetti caregiver, cioè coloro che prestano assistenza e cura a familiari disabili.

"È stato raggiunto un importante risultato- ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara - ampliando le tutele per il personale con esigenze familiari e di assistenza e ponendo le basi per una più ampia revisione del prossimo contratto integrativo, con l'obiettivo di valorizzare le tante professionalità impegnate nel campo dell'innovazione didattica".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA