Pedone investito e ucciso da un'auto nel Catanzarese

Un pedone è morto dopo essere stato investito, per cause in corso di accertamento, da un'auto in transito sulla statale 106. Il fatto è accaduto a Sellia Marina, nel Catanzarese.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio 118 ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Presenti anche le forze dell'ordine che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Disagi si registrano per il traffico veicolare rallentato. Sul posto anche le squadre dell'Anas per il ripristino della viabilità.



