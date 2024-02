Intervento per fuoriuscita di gas al depuratore di Bolzano

Un delicato intervento di vigili del fuoco è in corso da ieri sera al depuratore di Bolzano per una fuoriuscita incontrollata di fanghi e gas pericolosi. Prima di poter accedere al vano interessato, l'ambiente è stato arieggiato con grossi ventilatori. I pompieri sono poi entrati con tute protettive per interventi chimici e hanno fermato la fuoriuscita. Prosegue tuttora l'intervento, ma il pericolo per l'ambiente sembra scongiurato. La situazione è sotto controllo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA