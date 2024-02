Incidente in Canada: salme sono rientrate in Italia

Sono rientrate in Italia le salme di Andreas Widmann e Heiner 'Heinzel' Oberrauch, i due giovani imprenditori altoatesini, morti un mese fa in un incidente con l'elicottero durante un escursione di eliskiing in Canada. Si svolgeranno venerdì al Duomo di Bolzano i funerali di Widmann, mentre quelli di Oberrauch martedì prossimo, così i necrologi pubblicati oggi dalle due famiglie.

Heinzel Oberrauch era figlio di Georg, fondatore dei negozi di articoli sportivi Sportler, mentre Andreas Widmann junior era un imprenditore dell'abbigliamento sportivo, figlio di Heinrich Widmann, fondatore della Texmarket.

Ieri Emilio Zierock, uno dei feriti, aveva rotto il silenzio ed era intervenuto con un breve post e una foto sul profilo Instagram della Cantina Forardori. "Sciolgo il silenzio dopo queste settimane faticose, nel fisico e nel cuore", aveva scritto. "Grazie a chi mi è stato vicino. Sono tornato nelle mie Dolomiti e questo mi dona una gioia indescrivibile; osservando la natura che mi circonda ringrazio gli dèi di essere vivo. La ripresa sarà lunga, ma la forza non manca. Un pensiero va agli amici Andreas e Heinzel che rimarranno sempre nel mio cuore", aveva scritto.



