Armati rapinano gioielleria in centro commerciale veronese

Due banditi, armati di pistola e con il volto coperto, hanno rapinato ieri sera una gioielleria del centro commerciale 'La Grande Mela' a Lugugnano di Sona, nel veronese, fuggendo poi in sella ad una moto. Il negozio 'Gioielli di Valenza', appartiene alla stessa catena della gioielleria nella quale il 7 febbraio scorso, all'ipermercato Valecenter di Marcon (Venezia), agirono 5 malviventi armati di fucili e mitra, che presero anche in ostaggio una commessa. I militari scaligeri, però, non ritengono al momento che a Sona si sia trattato della stessa banda, anche per il diverso modus operandi. Alla Grande Mela i rapinatori sono entrati da un accesso laterale, il più vicino alla gioielleria. Erano in due, entrambi con un casco in testa (uno di colore bianco e l'altro nero). Armi alla mano sono entrati nella gioielleria minacciando le due commesse per farsi dare l'incasso (non ancora quantificato il bottino). Un malvivente è rimasto anche ferito, perchè per raggiungere la cassa si è buttato sul bancone di vetro, che è crollato sotto il suo peso. Tracce di sangue sono state infatti trovate sul luogo dai carabinieri. Arraffato il denaro i due rapinatori hanno guadagnato l'uscita facendosi spazio tra i clienti del centro commerciale in preda al panico, prima di salire su una moto e allontanarsi. L'allarme lanciato al 112 ha fatto intervenire numerose pattuglie dell'Arma nella zona, ma nonostante i posti di blocco sulle principali strade, non è stata ancora trovata traccia dei malviventi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA