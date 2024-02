Sono arrivati in piazza della Repubblica, al centro di Roma, i due trattori partiti dal presidio di via Nomentana per la manifestazione in programma alle 12. Al momento in piazza ci sono circa 150 persone. "Siamo in tanti - dice Roberto Rosati, uno degli organizzatori - e stanno arrivando altri partecipanti". Stamattina, dallo stesso presidio, è partito anche un corteo di 150 trattori in direzione Monterotondo, fuori città.

