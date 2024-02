Bloccato il traffico con i trattori su via Nomentana a Roma nei pressi del presidio al civico 1111.

Secondo quanto si apprende, rientrando dal corteo partito stamattina in direzione Monterotondo alcuni mezzi agricoli hanno bloccato la strada.

"Abbiamo bloccato il traffico perché vogliamo delle risposte.

Il ministro dell'Agricoltura ci riceva", ha spiegato Salvatore Fais, uno dei leader degli agricoltori in piazza oggi a Roma.





