Smog a Torino, a processo ex sindaci ed ex governatore

Lo smog a Torino finisce in tribunale. Il 18 giugno si aprirà a Palazzo di Giustizia il processo ordinato dalla procura a carico di alcuni ex amministratori locali e regionali accusati di non aver preso delle contromisure adeguate nel corso degli anni. Fra gli imputati figurano l'ex governatore Sergio Chiamparino e gli ex sindaci Piero Fassino e Chiara Appendino, per i quali i pubblici ministeri Vincenzo Pacileo e Gianfranco Colace hanno disposto la citazione diretta a giudizio. Il reato contestato e l'inquinamento ambientale.



