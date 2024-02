Incidenti per nebbia in A1: una trentina di auto coinvolte, almeno 15 feriti, due gravi: autostrada chiusa tra Piacenza e Parma

La nebbia ha provocato questa mattina una serie di maxitamponamenti sull'Autostrada A1 nel tratto fra Piacenza e Parma: sono almeno una trentina i veicoli coinvolti e almeno 15 i feriti (bilancio provvisorio). Di questi almeno due sono in gravi condizioni e sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma. In elicottero il 118 ha portato sul posto anche alcune sacche di sangue.

Sono almeno due i punti dove si sono verificati gli incidenti ad altezza Alseno (provincia di Piacenza) in direzione Bologna, tra i km 80 e 85. Il 118 ha inviato sul posto diversi mezzi sia da Piacenza sia da Fidenza e sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Piacenza e Fiorenzuola. Impegnate diverse pattuglie dalla Polizia stradale.

Il tratto di A1 Piacenza-Parma (tra il bivio A1/A21 e Parma) è stato chiuso in entrambe le direzioni. Nel tratto chiuso la società segnala code in direzione di Bologna e almeno sette chilometri di coda in direzione di Milano. Restano chiuse in entrata e in entrambe le direzioni le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza.

I soccorsi, attivati in modalità d'emergenza, sono impegnati.

Nebbia anche sulla A22, limite di 50 km/h

Nebbia anche sulla A22, particolarmente fitta nel tratto tra Mantova e Carpi. Attivo un servizio di safety car per uniformare le velocità di transito e garantire la massima sicurezza possibile a chi è in viaggio. Il limite di velocità indicato è di 50 chilometri orari. Al netto di alcuni tamponamenti di lieve entità, tutti senza feriti, la circolazione al momento è regolare, informa la società. La visibilità è intorno ai 70 metri. Tutto il personale di Autostrada del Brennero, coadiuvato da numerose pattuglie della Polizia Stradale, è mobilitato.

Banchi di nebbia anche tra Verona e Modena, al momento senza chiusure. Nei giorni scorsi era stato chiuso un tratto di circa 80 chilometri per tre giorni di fila.

