Fiaccole in piazza del Campidoglio per ricordare Navalny

Fiaccole in piazza del Campidoglio a Roma, per ricordare Alexei Navalny. Sotto le gigantografie del dissidente russo morto in carcere per cause ancora oscure, i cittadini presenti hanno portato fiori e biglietti, alcuni scritti in italiano e altri in russo.

Diversi i politici presenti: oltre a Carlo Calenda promotore dell'iniziativa, la segretaria del Pd Elly Schlein, rappresentanti del M5s e di tutti i partiti dell'opposizione.

Presenti anche gli esponenti della maggioranza. Nel corso della manifestazione, non è mancato qualche momento di tensione quando alcuni presenti hanno contestato il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, al grido di 'vergogna, vergogna'.





