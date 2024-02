Appello agricoltori ai romani, 'domani esponete il tricolore'

"Chiediamo gentilmente che tutti condividano la manifestazione di domani a Roma anche da casa, esponendo la bandiera italiana come simbolo di unione con gli agricoltori!". E' l'invito degli organizzatori della mobilitazione di domani nella capitale.

"Noi produttori ci battiamo per il nostro settore ma anche per il cibo che consuma ogni cittadino italiano - proseguono - e chiediamo vicinanza per la nostra problematica!".

Domani è in programma un corteo con 150 trattori che partirà intorno alle 9 dal presidio di via Nomentana, scortato dalle forze dell'ordine e si dirigerà fuori città, in direzione Monterotondo.

Poi, intorno alle 12, ci sarà una manifestazione in piazza della Repubblica, al centro della capitale, a cui sono attese circa 50 persone e due mezzi agricoli che si muoveranno dal punto di raccolta sulla Nomentana, scortati dagli agenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA