Gualtieri visita inceneritore Copenaghen, 'efficiente-ecologico'

"Ho visitato il famoso termovalorizzatore di Copenaghen. Un bellissimo impianto in grado di produrre energia pulita e calore per il riscaldamento e divenuto un'attrazione turistica per la pista da sci e il percorso da trekking". Così su Instagram il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Anche il termovalorizzatore di Roma sarà proprio così - aggiunge - moderno, efficiente e amico dell'ambiente".

Il sindaco è ripreso prima all'esterno della struttura, dove si trova "la famosissima pista di sci" dice, con bar e giochi per bambini. "Una vera attrazione - dice ancora - tanto è vero, mi dice il direttore, che le case più sono vicine e più costano". Il sindaco entra poi a visitare la struttura al suo interno.

"Questo Tmv - dice - tratta circa 600 mila tonnellate, quindi la dimensione di quello di Roma, ed è avanzatissimo dal punto di vista tecnologico. Non si sente nessun odore - dice Gualtieri - è incredibile. Produce sia calore che alimenta il riscaldamento delle case di Copenhagen, sia elettricità. Recupera, come faremo noi, le ceneri pesanti da cui si prendono materiali da costruzione e metalli. Insomma, è un pezzo di economia circolare, e come a Roma anche qui stanno sperimentando la cattura della Co2 per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale. A chi mette in contraddizione la termovalorizzazione con la raccolta differenziata, qui si tratta il residuo indifferenziato ed è l'alternativa alla discarica. È la soluzione più amica dell'ambiente, più efficiente, più coerente con un livello altissimo di raccolta differenziata, che anche noi vogliamo realizzare a Roma". Gualtieri indica poi dei container all'esterno del Tmv: "Quelli - spiega - molto probabilmente contengono rifiuti italiani, che sono trattati qui perché in Italia, in alcune zone come a Roma, non ci sono purtroppo impianti come questo. A Roma - conclude il sindaco - fortunatamente ancora per poco".



