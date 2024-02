"Chiederemo un incontro al Presidente della Repubblica". Lo annuncia il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla sua battaglia per lo sblocco dei Fondi di sviluppo e coesione.

"Sblocco dei fondi Fsc per il Sud, per i Comuni, per la cultura. Chiederemo un incontro al Presidente della Repubblica.

Chiederemo di essere ricevuti con una delegazione di sindaci per spiegare le ragioni di questa battaglia", spiega De Luca.





