Card. Zuppi, 'la sicurezza costa ma la vita vale di più'

"La rabbia deve diventare lucidità per evitare ipocrisie o discorsi retorici di facile morale, bisogna trarre le conseguenze" e "uno dei problemi più grossi sono i controlli" e "i ribassi significano inventarsi di tutto" per ottenere l'appalto. "La sicurezza costa ma la vita ha un valore che non può mai essere calcolato". Lo ha detto il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, a "In mezz'ora" su Rai Tre parlando del problema della sicurezza sul lavoro dopo l'incidente di Firenze.



