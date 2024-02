Terremoti: scossa 3.5 a Marradi su Appennino tosco-romagnolo

Un terremoto di magnitudo Ml 3.5 c'è stato 5 km a est di Marradi (Firenze) ed è stato registrato da Ingv alle 12.49 ad una profondità di 5 km.

Le persone sono scese in strada, riferisce il presidente della Toscana Eugenio Giani, ma "al momento non ci sono segnalazioni di criticità". Giani è in contatto col sindaco marradese Triberti e con gli altri sindaci del Mugello. Il sisma è stato avvertito anche sul versante romagnolo. Quattro minuti dopo c'è stata un'altra scossa di magnitudo 1.1 nel territorio di Marradi con medesimo epicentro a 5 km a est del capoluogo.

Sempre Giani riferisce che per ora non risulta "nessuna segnalazione di danni al 112 Nue da Marradi" e di essere "in contatto col sindaco Tommaso Triberti che mi ha confermato l'attuale non rilevazione di danni e ha segnalato la presenza di cittadini fuori dalle case".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA