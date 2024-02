Rapina e violenza sessuale nel Milanese

Si sta attivamente cercando un uomo che venerdì sera, con un coltello, ha compiuto una rapina e una violenza sessuale in un centro massaggi a Corsico, in provincia di Milano. L'uomo infatti all'arrivo dei Carabinieri si era già allontanato.

Secondo i carabinieri del Comando provinciale lo sconosciuto avrebbe agito impugnando il coltello e minacciando i presenti, entrando quindi nel negozio per commettere una rapina. Poi, a detta dei presenti, avrebbe aggredito una 26enne costringendola a un rapporto sessuale. Si è quindi fatto consegnare 1.500 euro ed è fuggito. Sono ancora in corso gli accertamenti medici per confermare gli abusi denunciati donna, portata alla clinica specializzata Mangiagalli.

Le indagini si concentrano sulle telecamere presenti e su un nordafricano che potrebbe essere un soggetto noto in zona.





