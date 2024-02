Pensionato morto vicino ad Aosta, una sola ferita sul ventre

L'esame esterno condotto dal medico legale sul corpo di Sergio Rossi ha fatto emergere una sola ferita da taglio, all'altezza del ventre. Il pensionato di 79 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio, riverso nel garage della sua abitazione a Verrayes, in frazione Champlan, a poco meno di 20 chilometri di Aosta. A scoprire il cadavere la moglie e una vicina di casa.

Le ipotesi considerate più probabili dagli investigatori al momento sono l'omicidio e il suicidio. L'anziano da alcuni anni soffriva di una malattia invalidante e sulle sue condizioni pesava sempre di più il passare degli anni. Ieri, per ore, i carabinieri hanno cercato nei locali e nei dintorni l'arma con cui è stata inferta la ferita mortale, senza però trovarne traccia. Una circostanza che, a primo impatto, rende difficile immaginare come l'anziano possa essere riuscito a togliersi la vita. Sul posto anche il pm di turno, Giovanni Roteglia.

La moglie, Margherita Rey, così come il figlio, che vive altrove, e i nipoti sono stati sentiti a lungo dai carabinieri, che hanno anche repertato vari oggetti, compresi quelli trovati su alcune auto. La donna ha riferito agli investigatori di aver trovato il cadavere una volta rientrata a casa. Circa un'ora prima - ha spiegato - si era allontanata per alcune commissioni.

Le indagini proseguono.



