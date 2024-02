Giovane alla guida ubriaco, tasso di alcol 7 volte il consentito

L'acoltest a cui è stato sottoposto la notte scorsa un automobilista di 24 anni uscito di strada con la sua vettura in provincia di Cremona, ha dato un risultato che i carabinieri hanno definito "da record" con un tasso di 3,73, oltre sette volte il limite consentito dalla legge. La patente del giovane - multato e denunciato - è stata ritirata e l'auto sequestrata.

Attorno alle 2.30 il 24enne, residente in provincia di Mantova, ha perso il controllo dell'auto lungo la strada provinciale 10 all'altezza di Piadena Drizzona dove, ad una rotonda, è finito contro il guard rail. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Una volta sul posto i militari di Casalmaggiore (Cremona) hanno riferito di aver trovato il giovane "non nelle condizioni psicofisiche idonee alla guida": barcollava e non riusciva a parlare.

Dopo l'alcoltest l'automobilista ubriaco è stato multato e denunciato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'orario notturno e dall'avere causato un incidente e i carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente e al sequestro del mezzo.

Uscendo di strada il 24enne ha riportato lievi ferite, curate all'ospedale Oglio Po.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA