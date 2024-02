Fermato il presunto autore di un'aggressione a un imprenditore

E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio un quarantasettenne originario di Cuba, cittadino italiano, accusato di avere violentemente aggredito un imprenditore di 40 anni di Spoleto, titolare di una con sede a Terni, rimasto gravemente ferito.

Episodio avvenuto nella prima serata di venerdì.

Il presunto autore dell'aggressione si è costituito dopo il fatto presso il comando provinciale dei carabinieri di Terni.

Nella notte è stato interrogato dagli inquirenti e poi portato in carcere.

L'imprenditore nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso l'ospedale Santa Maria di Terni. Le sue condizioni sono considerate molto gravi per le lesioni riportate alla testa.

L'aggressore lo avrebbe atteso all'esterno della ditta, colpendolo con un'arma da taglio, un lungo coltello simile ad un machete, del quale è stato ritrovato solo il fodero.

Esclusa dagli investigatori l'ipotesi di una rapina, si segue la pista dei dissapori in ambito lavorativo, visto che il quarantasettenne collaborava saltuariamente con l'impresa di cui la vittima è titolare.



