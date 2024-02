Brucia una casa ad Ayas, in salvo tre famiglie

Una palazzina è andato a fuoco nella notte ad Ayas, in frazione Saint-Jacques.

"Sono bruciati tre appartamenti. Per fortuna non ci sono né intossicati né feriti. Le tre famiglie che erano all'interno sono uscite in tempo", spiega il sindaco, Alex Brunod. "Si tratta - aggiunge - di seconde case".

I vigili del fuoco - professionisti e volontari - sono intervenuti poco dopo le 3. Dopo aver spento le fiamme, hanno iniziato le operazioni di smassamento e messa in sicurezza, che sono tutt'ora in corso. Le cause del rogo sono ancora da stabilire.



