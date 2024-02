Bimba aggredita da cani, stazionaria dopo un intervento di 5 ore

Condizioni stazionarie - a quanto si apprende - per la bimba di due anni aggredita dai cani ad Anguillara Sabazia, vicino Roma, rispetto a ieri quando è stata sottoposta a un lungo e delicato intervento multispecialistico durato oltre 5 per curare le profonde lesioni a testa, viso e arti. La bimba, che si trova ricoverata in Terapia intensiva pediatrica del Gemelli diretta dal professor Giorgio Conti, resta in sedazione profonda e la prognosi resta riservata.





