Non restituisce manoscritti antichi, restauratrice denunciata

Non aveva mai restituito una decina di volumi antichi che era stata incaricata di restaurare dalla Curia della Diocesi di Aosta nel 2011. Per questo una restauratrice di Sutri, in provincia di Viterbo, è stata denunciata per appropriazione indebita dai carabinieri.

Durante la perquisizione, i militari hanno ritrovato tutte le opere e oggi le hanno restituite alla Curia. La più antica risale al 1407 e la più recente alla metà del 17/o secolo.

Nonostante i numerosi solleciti, la donna non aveva mai provveduto a riconsegnare le opere. Non si conoscono i motivi della mancata restituzione ma è emerso che la restauratrice non agiva per ottenere un profitto.



