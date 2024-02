Questa mattina la nave Aita Mari ha soccorso 43 persone (egiziani, sudanesi e soprattutto bengalesi) in acque sar libiche. Le autorità italiane hanno assegnato Ortona (Chieti) come porto di sbarco, fa sapere la ong spagnola Salvamento Marítimo Humanitario. L'arrivo è previsto per martedì prossimo, se le condizioni del mare saranno favorevoli.



