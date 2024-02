I trattori davanti all'Assemblea legislativa dell'Umbria

Gli agricoltori dell'Umbria hanno portato le loro istanze nel centro di Perugia con i loro trattori, dando vita a un presidio davanti alla sede dell'Assemblea legislativa.

I manifestanti da alcuni giorni sono presenti in un terreno a ridosso della E45 alla periferia del capoluogo umbro.

Percorrendo alcune strade interne alcuni di loro hanno raggiunto piazza Italia senza creare particolari problemi alla circolazione.

Davanti alla sede dell'Assemblea hanno esposto un grande striscione e alcuni cartelli con le loro rivendicazioni. "Ad una Europa che offre denaro a chi non coltiva più i campi diciamo no", c'è scritto su dei cartelloni e "No ad una Europa che vuole distruggere l'agricoltura e affamare la gente per farle mangiare le schifezze" su un altro.

Ad incontrare gli agricoltori si è quindi recato il presidente dell'Assemblea Marco Squarta che ha dialogato con loro. Una delegazione dei manifestanti ha invece incontrato i componenti della Commissione delegata al settore.



