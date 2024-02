Difesa Bossetti voleva analisi degli abiti su cui vi era il Dna

Gli avvocati di Massimo Bossetti, nel ricorso straordinario alla Suprema Corte chiedevano di poter effettuare loro analisi, tra l'altro, sui leggings e gli slip della ginnasta tredicenne di Brembate Sopra e sui quali venne isolato il Dna inizialmente identificato come 'Ignoto 1' e poi ricondotto proprio a Bossetti. Tra il materiale sono presenti anche i campioni di questo Dna, la cosiddetta 'prova regina' che è sempre stata al centro della battaglia processuale e che anche nel terzo grado di giudizio era stato stabilito appartenere al muratore di Mapello.

Vi erano poi altri abiti appartenenti alla ragazza che i difensori intendevano analizzare.

Yara era stata rapita all'uscita dalla palestra di Brembate Sopra il 26 novembre 2010, vicino a casa, e trovata morta in un campo di Chignolo d'Isola ad alcuni chilometri di distanza il 26 febbraio del 2011.

Bossetti fu arrestato il 16 giugno del 2014 e condannato in via definitiva all'ergastolo il 12 ottobre del 2018.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA