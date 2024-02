E' di un operaio morto, tre feriti e altri tre-quattro persone per le quali sono in corso le ricerche il bilancio al momento di un crollo avvento in un cantiere alla periferia di Firenze, in via Mariti, per la costruzione di un supermercato. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e personale sanitario inviato dal 118. Presenti anche forze dell'ordine. Da quanto emerso avrebbe ceduto uno dei piloni principali e sarebbe crollato un solaio.



