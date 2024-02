AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti di sabato 17 febbraio 2024

PESARO - Consiglio comunale piazza del Popolo ore 10.00 Rete italiana pace e disarmo, 'In dialogo per una cultura di pace', con il segretario generale della Cgil Landini

LECCE - Università del Salento via per Monteroni ore 10.30 Assemblea di Confindustria Lecce, 'Il Sud che vogliamo. Impresa e lavoro per crescere', con il presidente di Confindustria Bonomi

MONACO - Conferenza sulla Sicurezza

MOSCA - Inizio ufficiale della campagna elettorale

BUDAPEST - Discorso sullo stato della nazione del primo ministro Orban



DOHA - Mondiali di nuoto 2024 FOTO



ROTTERDAM - Tennis, Rotterdam Open, semifinali



SERIE A .- In campo oggi per la 25esima giornata Napoli-Genoa, Verona-Juventus e Atalanta-Sassuolo

