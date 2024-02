Un lupo è stato avvistato nell'Astigiano con una telecamera

Un lupo è stato avvistato a Castellero, nell'Astigiano, sulle rive del lago Stella. A comunicarlo, tramite nota stampa, è il Piam onlus, l'associazione astigiana che si occupa di accoglienza di vittime di tratta e migranti.

"Avevamo già ipotizzato la sua presenza in zona, così abbiamo piazzato una telecamera - dice il vicepresidente Michele Biava -. Il lupo è una risorsa prima di tutto per l'ambiente. Non c'è motivo di alimentare un conflitto, anzi. Lo diciamo nonostante la perdita di due capre".

Per facilitare la compresenza con i predatori, l'associazione si è confrontata con Life Wolfalps, progetto europeo per migliorare la coesistenza lupo-uomo, con il quale organizzerà nelle prossime settimane un primo incontro divulgativo.



