Trattori al Colosseo, 'il governo si assuma le sue responsabilità'

Due trattori sono arrivati davanti al Colosseo per la manifestazione dal titolo "Te lo do io il made in Italy" - che è anche una piattaforma online - promossa dalle organizzazioni Altragricoltura e Popolo produttivo. Alle 12 l'iniziativa proseguirà al Campidoglio dove verranno distribuiti dei volantini. I mezzi provengono dal Casertano ma sostavano al presidio di Castel di Leva. "Per la dignità dei cittadini, del lavoro e dei produttori" si legge su uno striscione che riporta anche l'hashtag #telodoioilmadeinitaly. "L'agricoltura la miglior cultura che nasce dalla natura" è scritto su un cartellone appoggiato su un trattore. Su un altro "Salviamo le bufale".

"Noi oggi diciamo al governo che non chiediamo le sue dimissioni, chiediamo che governo e parlamento si assumano la responsabilità - le parole del presidente di Altragricoltura, Gianni Fabbris -. Ieri c'è stato un incontro, stiamo valutando le risposte date e nel pomeriggio diremo cosa ne pensiamo. La cosa chiara e certa è che si apre un confronto su misure urgenti ma non ci servono contentini, ci servono riforme, ridare dignità agli agricoltori, agli artigiani, ai pescatori, alle città e alle comunità"..





Agricoltori a Padova, corteo di 400 trattori per raduno regionale

Un corteo di 400 trattori sta riempiendo il parcheggio dello stadio Euganeo di Padova con gli agricoltori in testa a manifestare contro le misure di svantaggio nel loro settore. La manifestazione, a livello regionale, è stata concordata ieri sera nel tavolo tecnico che ha visto il questore Marco Odorisio confrontarsi con gli organizzatori per stabilire il tragitto, le modalità della protesta che non deve impattare sulla viabilità regionale. C

osì gli agricoltori si sono mossi in più tronconi e già 90 mezzi agricoli sono giunti a Padova, attraverso la strada del Santo, provenendo da Riese Pio X (Treviso). Altri 160 stanno attraversando la strada Adriatica dopo aver fatto sosta a Monselice e sono preceduti dalla staffetta della polizia Stradale e dai vigili di vari comuni padovani diretti alla capoluogo euganeo. Un altro gruppo di 100 trattori è fermo, alle porte di Padova, in un campo agricolo appartenente ad uno degli organizzatori in attesa di congiungersi con il corteo allo stadio Euganeo. La situazione è al momento tranquilla e i manifestanti sono presidiati dalle forze dell'ordine. La protesta, secondo quando si è appreso, dovrebbe terminare per le 17.

Blocchi in Sardegna sulle statali 129 e 131

Tocca la provincia di Nuoro, per la prima volta dall'avvio della mobilitazione in Sardegna, la protesta degli agricoltori e degli allevatori contro le politiche e i vincoli imposti dall'Unione europea per i prodotti delle campagna. Una trentina di trattori, venti camion e altrettante auto, si sono messi in marcia sulla statale 129 all'altezza di Bolotana per poi proseguire in direzione Cagliari, imboccando la 131, e rientrare sulla 129 da Borore.

Rallentamenti e blocchi al traffico a singhiozzo hanno interessato entrambe le statali, con percorsi alternativi sulla 131 per la lunghezza di un chilometro. La polizia stradale sta scortando il corteo in movimento per gestire al meglio la viabilità. Le rivendicazioni del mondo delle campagne sono ormai note: al Governo viene chiesto un tavolo tecnico "per definire impegni concreti sulle necessità nazionali - spiegano i rappresentanti del movimento - Siamo pronti a combattere insieme al Governo il 26 febbraio a Bruxelles per discutere delle emergenze italiane: il contenimento della peste suina, i danni provocati dalla fauna selvatica, l'esenzione Irpef, l'accesso al credito, i mutui fondiari a tasso fisso per il ricambio generazionale, la norma sul giusto prezzo e i voucher in agricoltura".

Gli agricoltori del Belìce scrivono a Mattarella

Nell'undicesimo giorno consecutivo di presidio permanente istituito sulla Sciacca-Palermo, all'altezza del bivio di località Gulfa, i manifestanti del Movimento spontaneo degli agricoltori della Valle del Belìce hanno tenuto stamattina una conferenza stampa, nel corso della quale il loro portavoce Gaspare La Marca ha letto il contenuto di una lettera aperta indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Al capo dello Sato - dice La Marca - abbiamo rappresentato le nostre difficoltà. Noi agricoltori non abbiamo più bisogno di interventi tampone ma di norme urgenti e speciali che garantiscano alla categoria un reddito minimo garantito, perché al momento lavoriamo in perdita". "Nella filiera agroalimentare noi siamo l'anello più debole della catena", aggiunge Nino Ciaccio, promotore dei comitati spontanei degli agricoltori di Sciacca.

La manifestazione di protesta intanto prosegue. "Non ce ne andremo finché non avremo risposte", conclude Vincenzo Interrante, agricoltore di Menfi. Il Movimento spontaneo degli agricoltori della Valle del Belice intende organizzare per i prossimi giorni un corteo di trattori con destinazione i palazzi della Regione. "La nostra è una protesta pacifica, intendiamo avvalerci di tutte le autorizzazioni di pubblica sicurezza necessarie", ha detto La Marca.

La protesta degli agricoltori intanto ha ricevuto anche la solidarietà della marineria. Armatori e pescatori della flotta peschereccia di Sciacca hanno raggiunto stamattina il presidio permanente degli agricoltori di località Gulfa manifestando pubblicamente il loro sostegno, condividendo in particolare la protesta contro l'Unione Europea, che da anni ha interdetto diversi specchi di Mediterraneo, dove i motopescherecci non possono più andare.

A Tortona 150 trattori, tra i manifestanti Ornella Muti

Quasi 150 trattori sfilano questa mattina a Tortona (Alessandria) nell'ambito della protesta degli agricoltori. Alcuni sono arrivati dalla vicina Voghera (Pavia). Tra i manifestanti anche l'attrice Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli, imprenditrici agricole. "Abbiamo iniziato i presidi tre settimane fa in Calabria, dove abbiamo un grande orto. Dal sud siamo salite a Sanremo e oggi in Piemonte dove viviamo anche noi. E' importantissimo - spiegano - lottare tutti insieme. Non c'è cosa più importante dell'unione. Ci abbiamo messo la faccia, nonostante i sacrifici di correre qua e là".

Corteo con 200 mezzi per le vie di Barletta

Un manifesto funebre attaccato a un tir. "Dopo una vita intensa e laboriosa - si legge - è venuta a mancare l'agricoltura. Con immensa gioia ne danno il triste annuncio lo Stato italiano e la Comunità europea".

È solo uno dei cartelli e degli striscioni che accompagnano la protesta degli agricoltori che questa mattina stanno sfilando per le strade di Barletta a bordo di trattori su cui hanno issato la bandiera italiana. "Siamo tantissimi, i trattori sono circa 200 e il serpentone composto anche da semplici cittadini è lungo due chilometri", spiega Ruggiero Tanzi che fa parte della sigla Liberi agricoltori barlettani, organizzatrice della manifestazione. "Chiediamo alle istituzioni di scendere in piazza con noi perché loro dovrebbero rapportarsi con Bruxelles e farsi portavoce delle nostre istanze", aggiunge Tanzi evidenziando che "l'agricoltura sta vivendo un passaggio, una fase di transizione e il vero problema è che l'Europa fa calcoli a tavolino senza interpellare le varie Regioni ma facendo delle macroaree. La nostra, qui al Sud, è abbastanza piccola ma è ben diversa dal Nord Europa. Qua difficilmente le loro imposizioni si sposeranno con la nostra agricoltura".

Uno dei disagi per il settore pugliese, secondo i manifestanti, è la scarsità di acqua. "Abbiamo pozzi privati e per attingere l'acqua dobbiamo usare l'energia elettrica, il carburante invece - continua Tanzi - se ci fosse un piano nazionale di collaborazione tra Regioni, potremmo chiedere aiuto al Molise che è ricco di acqua o alla Campania. Oppure potrebbero essere creati nuovi invasi, perché nessuno lo fa?". Una delegazione degli agricoltori sarà ricevuta in Prefettura.

