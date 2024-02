Il corteo dei trattori del 'Cra agricoltori traditi' è arrivato a Circo Massimo dove a breve inizierà la manifestazione indetta dal movimento. In piazza sventolano le bandiere tricolori. "Il nostro lavoro non è un hobby", "Sovranità e made in Italy chi li ha visti", "No ai terreni incolti" e "Il grano è l'oro italiano" sono alcuni dei cartelli esposti. "No alla carne sintetica" dicono i manifestanti.



