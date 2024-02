Protesta trattori: presidio davanti prefettura Caltanissetta

Protesta di agricoltori e allevatori davanti la prefettura di Caltanissetta e lungo tutto il viale Regina Margherita, dove sono presenti circa 25 trattori, gli unici autorizzati dalla questura, e 80 manifestanti. Nella zona industriale, in via Salvatore Averna, è stato organizzato un altro presidio con circa 50 trattori, mentre una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Chiara Armenia. Hanno presentato un documento con le loro rivendicazioni.

I trattori sono arrivati scortati dalla polizia. La manifestazione si sta svolgendo in maniera pacifica. Continua invece da più di due settimane il presidio di agricoltori e allevatori all'altezza dello svincolo autostradale di Resuttano.

Agricoltori e allevatori protestano per il costo dei carburanti professionali, il divario tra prezzi alla produzione ed il prezzo al consumatore, i costi di produzione, il caro energia e rivendicano una netta distinzione tra i prodotti italiani e la merce importata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA