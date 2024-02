Protesta davanti alla sede Rai Genova, in 200 cantano Bella ciao

Oltre 200 persone si sono radunate in presidio davanti alla sede della Rai a Genova per protestare "contro la televisione pubblica dopo la censura in tv del genocidio dei palestinesi da parte di Israele". I manifestanti hanno intonato Bella ciao ed esposto un striscione con scritto: "Rai complice del genocidio, stop propaganda di guerra" firmato dai movimenti Osa e Cambiare rotta.

Tanti gli studenti e gli attivisti ma anche alcuni giornalisti liguri della sede regionale sono scesi dalla redazione per esprimere la propria solidarietà ai manifestanti.

L'ingresso è vigilato da un cordone di poliziotti. I manifestanti hanno chiesto se può essere letto un loro comunicato durante l'edizione del telegiornale.



