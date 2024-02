Esposto Codacons a Gdf, 'serve verifica fiscale su Fedez'

Si può "certamente parlare di un uso continuo e ripetuto di operazioni poco trasparenti e talvolta senza un'apparente ragione economica" e va verificato "come sono state gestite fiscalmente le suddette operazioni che generano disallineamenti tra gli effetti civilistici e gli effetti fiscali". Lo scrive il Codacons in un esposto presentato tre giorni fa alla Guardia di Finanza di Milano e Roma "su possibili situazioni di interesse poste in essere nell'ambito del gruppo societario facente capo" a Fedez, noto rapper e marito di Chiara Ferragni.

Negli allegati alla denuncia dell'associazione dei consumatori si fa riferimento anche ad una relazione di consulenza di Gian Gaetano Bellavia, commercialista e noto esperto di diritto penale dell'economia, in cui viene descritta "una trama societaria in cui si presentano e si ripetono tutti gli indici di pericolosità fiscale".

Non si vuole, sostiene il Codacons, "affermare che il 'gruppo Fedez' evade il fisco anche perché questa associazione non dispone di mezzi e potestà necessarie per verificarlo o affermarlo". Tuttavia, "in termini probabilistici, l'analisi dei fatti storici e delle esperienze porta a dire che questo tipo di azioni e comportamenti il più delle volte porta o è diretto anche a evadere il fisco". Nell'esposto di nove pagine l'associazione dà una "ricostruzione" del gruppo societario e degli "asset".

Il gruppo, si legge nella denuncia, "è saldamente in mano alla società Zedef che fa capo alla famiglia di origine di Fedez e cioè oltre a lui stesso, alla madre e al padre che rivestono anche le cariche societarie chiave nella società stessa". Nell'arco di cinque anni "si sono succedute - sostiene il Codacons - numerose operazioni straordinarie che hanno portato il gruppo ad assumere assetti sempre diversi". La scelta di "attivare istituti come fusioni inverse e scissioni non proporzionali asimmetriche evidenzia la padronanza con sistemi consulenziali raffinati e di elevato grado di complessità che vanno oltre una semplice esigenza economica o di sviluppo, come peraltro emerge dalla lettura dei relativi atti notarili (estremamente articolati) e dai flussi finanziari". Sempre secondo l'esposto, "la fitta trama di rapporti di affari con nuovi soggetti che delinea l'allegata ricostruzione" rappresenta "un salto di qualità, in termini strategici". La situazione merita "un'analisi più ampia al fine di cogliere le ragioni strategiche sottostanti che, ancorché potenzialmente lecite, possono talvolta travalicare e deviare in una forma di 'potere occulto e trasversale'".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA