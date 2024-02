E' primavera, temperature fino a 12°C oltre la media sulle Alpi

Un febbraio con temperature tipiche della primavera, le cui massime saliranno fino a 12°C oltre la media sulle Alpi e fino a 8-9°C oltre la media su versante adriatico e Sardegna. E' quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it.

Su tutto lo Stivale fino a venerdì le variazioni saranno minime e l'alta pressione porterà una situazione stabile e soleggiata ma causerà l'accumulo di umidità e smog in Val Padana e le nebbie in pianura diventeranno più frequenti e persistenti.

Sulle Alpi previste giornate splendide ma troppo calde, con lo zero termico che si porterà fino a 3300 metri. Situazione analoga sugli Appennini dove la poca neve caduta avrà vita breve. Il tempo sarà soleggiato fino a venerdì, poi nel weekend qualcosa potrebbe cambiare con il passaggio di un intenso ammasso nuvoloso su molte regioni, ma che non darà luogo a precipitazioni degne di nota.

Nel dettaglio: - Giovedì 15. Al nord: sole e clima gradevole salvo nebbie in Val Padana. Al centro: soleggiato con massime oltre le medie del periodo. Al sud: bel tempo e mite con massime fino a 22 gradi.

- Venerdì 16. Al nord: sole e clima gradevole salvo nebbie in pianura. Al centro: bel tempo salvo nubi in aumento sul versante tirrenico e in Sardegna. Al sud: bel tempo mite con massime fino a 23 gradi.

- Sabato 17. Al nord: asciutto, ma con cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. Al centro: spesso molto nuvoloso o coperto. Al sud: bel tempo con temperature miti.

- Tendenza: domenica ancora asciutta, tornano le piogge da lunedì 19.



