Cortina,una supercar incidentata per campagna sicurezza stradale

Cortina d'Ampezzo mette in piazza,dentro una teca, una supercar distrutta dopo un incidente per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale e sui pericoli dell'alta velocità alla guida. Le strade di montagna non mietono meno vittime rispetto a quelle di pianura, anzi.

Così davanti alla sede della Cooperativa di Cortina, il negozio in Corso Italia conosciuto da tutti i turisti, è comparsa una teca di vetro con esposta la 'Frangivento', un modello unico di supercar, gioiello di manifattura italiana, uscita semi-distrutta da un incidente durante la gara Pedavena-Crode D'Aune. Grazie alla safety cell della vettura, sia il pilota Giorgio Pirolo che la giovane copilota Yeva Kostenko ne sono usciti illesi; nessun danno fortunatamente nemmeno per il pubblico, presente dietro un tornante.

La Frangivento incidentata rimarrà per qualche settimana, in occasione del carnevale, nel cuore di Cortina, ospitata dalla Cooperativa di Cortina che, insieme a Dolomiti Cortina Adventure, ha abbracciato l'iniziativa di sensibilizzazione per la sicurezza stradale contro l'alta velocità. Lo slogan affisso sulla teca e sul banner spiega la dinamica dell'incidente e rimanda all'unicità del veicolo: "Vai piano che sei un esemplare unico"



