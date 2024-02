AccadeOggi

GIOIA TAURO - La presidente del Consiglio Meloni e il presidente della Regione Calabria Occhiuto firmano l'accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, con il ministro per gli Affari europei Fitto



ROMA - Manifestazione dei sindaci, organizzata dal presidente della Regione Campania De Luca contro il disegno di legge sull'Autonomia differenziata



TERAMO - Regionali, Sinistra Italiana, incontro con Fratoianni



NUORO - Regionali, M5s alle 15 incontro con Conte; poi a Oristano



TIRANA - Fmi, meeting con il ministro dell'Economia Giorgetti



STRASBURGO - Ue, il Consiglio d'Europa celebra il venticinquesimo anniversario dell'arresto del leader indipendentista curdo Ocalan



BEIRUT - Il capo di Hezbollah Nasrallah parla in tv



NEW YORK - Onu, riunione del Consiglio di Sicurezza sulla Somalia



ADDIS ABEBA - Visita del presidente brasiliano Lula



PALERMO - Udienza del processo Open Arms con il segretario della Lega Salvini

DOHA (QATAR) - Mondiali di nuoto



TORINO - Serie A, Torino-Lecce, venticinquesima giornata



MILANO - Serie A, Inter-Salernitana, venticinquesima giornata

